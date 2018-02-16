Мошенники придумали новую схему обмана клиентов украинских банков

Мошенники притворяются сотрудниками служб онлайн-поддержки банков

Украинские банки массово переводят поддержку в мессенджеры. В последнее время подсуетились и мошенники — они создают поддельные чаты поддержки и выманивают у клиентов банков конфиденциальные данные.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сооснователь monobank Олег Гороховский. Он отметил, что у monobank есть поддержка в Telegram, Viber, Facebook Messenger и WhatsApp, а также предоставил скриншоты переписки с мошенниками в одном из мессенджеров.

Стоит подчеркнуть, что настоящие сотрудники банков никогда не спрашивают у клиентов конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах, пароли из смс-сообщений и тому подобное.

Ссылки на реальные службы онлайн-поддержки, как правило, можно узнать на официальных веб-сайтах банков. Поддержка monobank активируется из приложения банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что киберполиция поймала мошенников, укравших 1 млн грн из банкоматов. Преступники крали деньги из банкоматов с помощью специального ПО.

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