Киберполиция поймала мошенников, укравших 1 млн грн из банкоматов

На выходных были задержаны преступники, которые крали деньги из банкоматов с помощью специального ПО

10 февраля в Чернигове полиция задержала злоумышленников за похищение денег из банкоматов. Чтобы завладеть средствами, преступники повреждали банкоматы и «заражали» их вредоносным программным обеспечением. После этого АТМ оказывался под управлением злоумышленников и начинал выдавать средства по их команде. Такой способ ограбить банкомат называется джекпоттинг. Всего за два месяца работы преступная группа, в составе двух человек завладела суммой в почти миллион гривен.

Во время задержания у подозреваемых изъяты наличные и флеш-карта, на которой находилось вредоносное ПО для заражения банкоматов. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что «Лаборатория Касперского» обнаружила специальное ПО для ограбления банкоматов в интренете. Преступники продают его в Dark Web за 4 тыс фунтов стерлингов.

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