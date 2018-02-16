В Украине задержали похитителей банковских терминалов

Злоумышленники смогли украсть терминал самообслуживания за 20 секунд

Служба безопасности ПриватБанка и полиция задержали банду грабителей, которые похитили терминал самообслуживания из холла отделения банка на Кировоградщине.

Как сообщили в Службе безопасности банка, 16 февраля в 4 утра в систему онлайн-наблюдения сети банкоматов и терминалов самообслуживания банков поступил сигнал о повреждении одного из терминалов самообслуживания, установленного в отделении банка в Светловодске (Кировоградская область).

Преступники проникли в зону 24/7, сорвали терминал с места крепления и вывезли его на автомобиле, причем преступление длилось 20 секунд.

Благодаря совместным действиям Службы безопасности банка и полиции, которые вели в регионе оперативную разработку по фактам аналогичных преступлений, банду злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Во время задержания автомобиль преступников попал в ДТП, пострадавших нет.

Против трех задержанных жителей Кировоградской области возбуждено уголовное дело, полиция изучает возможную причастность банды к другим попыткам взлома терминалов самообслуживания украинских банков и финансовых компаний.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что киберполиция поймала мошенников, укравших 1 млн грн из банкоматов. Преступники крали деньги из банкоматов с помощью специального ПО.

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