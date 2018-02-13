В Украине сотрудник вуза майнил криптовалюту за счет госуниверситета

Майнинговую ферму злоумышленник оборудовал прямо в университете, чтоб избежать уплаты коммунальных платежей

Киберполиция задержала сотрудника вуза, который распространял вредоносное ПО для кражи персональных данных и занимался майнингом криптовалюты за счет государственного университета. Полиция продолжает досудебное расследование.

Еще в марте 2017 года полиция Волыни начала уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что с помощью вредоносного ПО сотрудник одного из государственных университетов города Луцк похищал персональные данные, после чего сбывал их. Для анонимизации своих преступных действий он использовал криптовалюту, с помощью которой происходили все расчеты.

Личную мощную компьютерную технику, включая видеокарты с большими объемами памяти, сотрудник учебного заведения хранил и использовал в университете. Помещения нескольких кабинетов, имущество (системы кондиционирования и охлаждения техники), электроэнергию и возможности доступа к сети Интернет, которые находятся в собственности государственного учреждения, он использовал для работы так называемой «майнинговой фермы». Таким образом он пытался избежать уплаты коммунальных платежей и других личных расходов.

Санкционированные обыски правоохранители провели по месту работы и жительства злоумышленника. По их результатам изъята компьютерная техника, которую сейчас осматривают эксперты. Проводятся дальнейшие следственные действия.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы самые популярные криптовалюты среди киберпреступников. Эксперты определили, какие криптовалюты сейчас наиболее распространены в даркнете.

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