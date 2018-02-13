Названы самые популярные криптовалюты среди киберпреступников

Эксперты определили, какие криптовалюты сейчас наиболее распространены в даркнете
Как сообщается на официальном сайте компании Recorded Future, в последнее время киберкриминальный мир все чаще отказывается от использования биткоина в связи с медленной обработкой транзакций и их высокой стоимостью.
Ранее многие эксперты предполагали, что его заменит более анонимная Monero или даже эфир. Аналитики изучили содержимое более 150 форумов, торговых площадок и сайтов, предлагающих незаконные услуги, и выяснили, что эти прогнозы, похоже, не сбываются.
Исследователи выяснили, что наибольший интерес киберпреступники проявляют к лайткоину: суммарно платежи в этой криптовалюте принимают 30% сайтов, сервисов и продавцов.
Второе место досталось криптовалюте DASH, ее используют 20% рассмотренных ресурсов.
Замыкают список Bitcoin Cash, эфир и Monero (13%, 9% и 6%, соответственно).
Между тем, эксперты отмечают, что в англоязычном сегменте даркнета наибольшей популярностью пользуется Monero, тогда как в русскоязычной среде предпочитают лайткоин.
Во время проведения исследования эксперты обнаружили на одном популярном хакерском форуме опрос о том, какую криптовалюту пользователи хотели бы видеть в будущем в качестве способа оплаты на большинстве сайтов. Лидерами в этом списке оказались Monero и DASH, тогда как лайткоин занял лишь четвертое место.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что скрипт для скрытого майнинга заразил тысячи сайтов. Под атаку попали даже сайты некоторых регуляторов Великобритании, Австралии и США.
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По материалам minfin.com.ua