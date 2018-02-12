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Скрипт для скрытого майнинга заразил тысячи сайтов

12.02.2018 18:03

Под атаку попали даже сайты некоторых регуляторов Великобритании, Австралии и США

Скрипт для скрытого майнинга заразил тысячи сайтов. Фото: rusgosnews.com

Cкрипт для скрытого майнинга CoinHive проник более чем на 4 тыс веб-сайтов, включая сайт британского национального регулятора по защите данных — Управление Комиссара по информации.

Эксперт по безопасности Скотт Хельм выявил источник заражения — зловред проник на веб-сайты через плагин Browsealoud от британской компании Texthelp. Это ПО для считывания с экрана использовалось, в частности, на веб-сайтах нескольких регуляторов Великобритании, США и Австралии.

Компания Texthelp опубликовала сообщение, подтверждающее факт компрометации неизвестными злоумышленниками, и заявила, что расследует инцидент.

11 февраля 2018 года файл JavaScript, который является частью продукта Texthelp Browsealoud, был скомпрометирован вследствие кибератаки. Злоумышленник добавил в файл вредоносный код, использующий CPU браузера для незаконной добычи криптовалюты. В настоящее время проводится тщательное расследование этого преступления
Texthelp

По словам Texthelp, криптомайнер был активен в течение четырех часов в воскресенье — пока автоматизированная проверка безопасности не обнаружила измененный файл в Browsealoud и не перевела продукт в офлайн.

Мы немедленно убрали Browsealoud со всех сайтов наших клиентов, чтоб им не требовалось предпринимать какие-либо действия по устранению угрозы
Texthelp

Тем не менее, в настоящее время сайт британского Управления Комиссара по информации все еще закрыт для «технического обслуживания». В офлайн он ушел в воскресенье, сразу после предупреждения Texthelp.

И хотя, согласно заявлениям сторон, никакие пользовательские данные в ходе атаки скомпрометированы не были, смущает сам факт того, что даже правительственные сайты оказались заражены майнером, который тайно (а значит, незаконно) добывал криптовалюту.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как бороться с вредоносным ПО для майнинга криптовалют. Эксперты антивирусных компаний рассказали, как обезопасить свое устройство от несанкционированного майнинга.

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По материалам techcrunch.com

Рубрики: BitcoinБезопасностьКриптовалютыМирНовости
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