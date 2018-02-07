Устройства на базе Android атакует вирус-майнер

Вредоносное ПО может заражать все устройства на базе Android

Эксперты QiHо 360 обнаружили новый вирус, который атакует гаджеты на базе операционной системы Android. Попадая на устройство, вирус заставляет его добывать криптoвалюту Mоnero.

Опасную программу назвали ADB.minеr. По данным исследователей, опасность угрожает всем устройствам на Android — от смартфонов до смарт-техники.

В настоящее время этим вирусом заражены около 7,4 тыс устройств. Большинство пострадавших находятся в Китае и в Южной Корее.

Зловред использует компоненты кода Mirai — ботнета, появившегося в 2016 году и считающегося самым большим в мире. Тогда Mirai заразил тысячи устройств по всему миру и стал причиной приостановки работы множества крупных сайтов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакеры научились майнить криптовалюту через рекламу на YouTube. Вероятно, YouTube стал целью хакеров из-за того, что пользователи проводят там много времени.

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По материалам plusworld.ru