Популярный браузер защитит пользователей от скрытого майнинга криптовалют

Мошенники не смогут использовать ресурсы интернет-пользователей для майнинга криптовалют

Вчера, 3 января, Opera запустила новую декстоп-версию своего браузера — Opera 50. Особенностью новой версии стал функционал, благодаря которому никто не сможет майнить криптовалюты в браузере пользователя.

Хотя браузеры и JavaScript — не самый эффективный способ майнинга, это компенсируется огромным количеством пользовательских устройств, на которых можно запустить эти скрипты. Плюсом для мошенников является и то, что им не придется платить за электричество. Одной из самых популярных монет, которые добывают через браузерный майнинг, является Monero.

Стоит отметить, что аналогичный функционал для защиты от скрытого майнинга предоставляют отдельные расширения для Chrome и Firefox. Однако в Opera эта функция автоматически запускается при включении инструмента для блокировки рекламы в браузере.

Команда Opera и правда является поклонниками криптовалют. В браузер даже встроен конвертер биткоинов, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

Ряд новых функций Opera 50 включает поддержку потоковой передачи видео в Chromecast и встроенный VR-плеер, который позволяет пользователям Oculus Rift наслаждаться 360-градусными видео через гарнитуры.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна запретила криптовалюты. В силу вступило решение центробанка страны о запрете биткоина и других цифровых валют.

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По материалам techcrunch.com