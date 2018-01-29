Хакеры научились майнить криптовалюту через рекламу на YouTube

Вероятно, YouTube стал целью хакеров из-за того, что пользователи проводят там много времени

Вредоносное ПО для скрытого майнинга криптовалют было обнаружено в рекламе на YouTube. Оно потребляло электричество и вычислительную мощность компьютеров пользователей популярной соцсети для добычи злоумышленниками криптовалюты Monero.

На проблему пожаловались сами пользователи — их антивирусные программы обнаруживали код для майнинга в рекламных баннерах на YouTube. Известно, что хакерам удалось разместить JavaScript-код Coinhive на сайте через рекламную платформу Google DoubleClick. Целевой аудиторией объявлений были выбраны пользователи из Японии, Франции, Тайваня, Италии и Испании.

После атаки на YouTube частота выявления веб-майнеров выросла втрое.

Сообщается, что компания Google устранила уязвимость в течение нескольких часов. Однако, по данным экспертов Trend Micro, жалобы от пользователей поступают еще с 18 января.

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Ранее сообщалось о том, что через мессенджер Facebook распространяется новый вирус-майнер. Зараженные компьютеры вирус Digmine использует для майнинга криптовалюты Monero.

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По материалам cointelegraph.com