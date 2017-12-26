Через мессенджер Facebook распространяется новый вирус-майнер

Зараженные компьютеры вирус Digmine использует для майнинга криптовалюты Monero

В мессенджере социальной сети Facebook появился новый бот, распространяющий вирус-майнер Digmine. Жертвами вредоносного ПО уже стали пользователи из Южной Кореи, Вьетнама, Азербайджана, Украины, Таиланда и Венесуэлы.

Digmine функционирует в любой версии мессенджера Facebook, однако заразить способен лишь персональные компьютеры с браузером Chrome. Под видом видеоролика бот на самом деле рассылает пользователям исполняемый файл, содержащий вредоносный скрипт. Если его открыть на других платформах (например, в смартфоне), вирус не сработает.

Кроме того, если в настройках аккаунта Facebook включена автоматическая авторизация, то Digmine перехватывает контроль и начинает рассылать вредоносный файл всем, кто находится в списке друзей этой учетной записи. Специалисты отметили, что на данный момент функционал майнера этим и ограничивается, однако не исключено, что в будущем он «научится» взламывать аккаунты полностью. Зараженные компьютеры Digmine использует для майнинга криптовалюты Monero.

Как говорится в сообщении, своими данными исследователи уже поделились с представителями Facebook, после чего в мессенджере было удалено множество ссылок на Digmine.

«Мы поддерживаем ряд автоматизированных систем, которые помогают остановить появление вредоносных ссылок и файлов на Facebook и в мессенджере. Если мы подозреваем, что ваш компьютер заражен вредоносным ПО, то предоставляем бесплатную антивирусную проверку от наших доверенных партнеров» — представители Facebook

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько денег украдено в этом году через ICO. Интерес хакеров к ICO связан в том числе с приличными суммами, которые вкладывают участники.

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По материалам forklog.com