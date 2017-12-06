Стало известно, сколько денег украдено в этом году через ICO

Интерес хакеров к ICO связан в том числе с приличными суммами, которые вкладывают участники

В 2017 году при помощи ICO было привлечено $3,5 млрд, из которых $300 млн были украдены злоумышленниками. Такую статистику обнародовала «Лаборатория Касперского».

От действий мошенников в области ICO пострадали более 60 тыс человек.

Интерес хакеров к ICO связан, среди прочего, с приличными суммами, которые вкладывают участники. Средний инвестор инвестирует в ICO порядка $5 тыс.

Второй по популярности способ — создание фишинговых сайтов. Третий — спам-письма, авторы которых уговаривают инвестировать деньги в фейковые ICO. Четвертый способ ICO-мошенничеств — кража денег организаторами. Многие из них изначально имели благие цели, но получив средства, не удержались и украли их, поскольку большие деньги кружат голову.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что компьютеры украинцев атакует новый вирус-шифровальщик. Электронные письма, в которых содержался вирус Scarab, были замаскированы под архивы с отсканированными изображениями.

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По материалам banki.ru