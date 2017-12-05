В полиции назвали самый популярный вид мошенничества

В Киевской области самым популярным видом мошенничества признали операции с банковскими картами

В полицию Киевской области ежедневно обращаются около десятка обманутых людей. С начала года правоохранители столичного региона открыли более четырех тысяч уголовных производств по фактам мошенничеств. За последний месяц мошенникам удалось украсть у населения области более 100 000 гривен. И только в одном случае из восьми полиции удается отыскать виновного.

На странице ведомства в социальной сети Facebook перечислены самые популярные схемы, которые используют мошенники, чтобы завладеть средствами жертвы. На первом месте по частоте обращений — мошенничество с банковскими картами. Жертве звонит мошенник под видом сотрудника банка и сообщает о блокировке карты. Требуя назвать ее номер и другие реквизиты для возобновления доступа к кредитке. Нужно помнить, что сотрудники банка никогда не спрашивают подобную информацию по телефону. Что еще нужно знать о безопасности «пластика» — читайте в материале ТОП-10 страшных вещей, которые нельзя делать с банковской картой.

Не менее распространено мошенничество с интернет-покупками — после оплаты товара на карту продавца он исчезает, так и не выслав товар. В связи с ростом такого вида краж популярные торговые площадки — OLX и Prom.ua совместно с партнерами запустили сервис блокировки средств на карте покупателя. И перечисления их на карту продавца только после того, как заказчик подтвердит получение товара по почте.

Также не стоит безоговорочно верить в то, что вы выиграли приз и перечислять мошенникам символическую сумму для его получения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили хакеров, укравших более 10 млн грн с 1,5 тыс банковских карт. Злоумышленники также через вредоносное ПО заражали информационные сети банков для нарушения штатного состояния функционирования систем и получения несанкционированного доступа к данным.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Осторожно, Wi-Fi: как защитить смартфон, заходя в интернет