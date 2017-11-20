В Киеве разоблачили хакеров, укравших более 10 млн грн из 1,5 тыс банковских карт

Сотрудники СБУ и прокуратура разоблачили в Киеве хакерскую группировку, участники которой похищали деньги клиентов, в частности государственных банков

Правоохранители установили, что группа злоумышленников осуществляла несанкционированное вмешательство в информационные банковских сети для получения доступа к информации, дублирования реквизитов платежных карточек для похищения денег.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники группировки с использованием специальных технических средств негласного получения информации «считывали» карточки клиентов банковских учреждений, похищая реквизиты доступа.

Злоумышленники также через вредоносное ПО заражали информационные сети банков для нарушения штатного состояния функционирования систем и получения несанкционированного доступа к данным.

По предварительной информации, злоумышленники успели украсть более 10 млн грн из более чем 1,5 тыс банковских карточек.

Во время обысков у участников группировки сотрудники СБУ и прокуратуры обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным ПО и перепиской хакеров, специальное оборудование для считывания и записи поддельных пластиковых карт, мобильные телефоны, банковские карты, подтверждающие проведение нелегальных сделок.

Правоохранители также изъяли 1,2 млн грн, пистолеты Макарова, «ТТ», автомат Калашникова с глушителями и большое количество патронов к ним.

Сейчас четырем злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений. Их задержано согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, для всех избрана мера пресечения — содержание под стражей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киеве банду скиммеров задержали с поличным. Украденные мошенниками средства банк пообещал возместить пострадавшим.

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По материалам minfin.com.ua