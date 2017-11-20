В Киеве банду скиммеров задержали с поличным

Украденные мошенниками средства банк пообещал возместить пострадавшим

Вечером 16 ноября в Киеве при поддержке Службы безопасности ПриватБанка задержали с поличным двух участников банды скиммеров. Злоумышленники похищали данные карт клиентов украинских банков с помощью установки на банкоматы скимминговых устройств последнего поколения.

Служба безопасности банка отмечает, что задержание мошенников с поличным стало результатом тесного взаимодействия банка и полиции с применением передовых технологий, позволяющих отслеживать действия преступников в режиме онлайн.

У задержанных изъято устройства для дубликата и изготовления поддельных карт. Мошенникам сообщено о подозрении (ст.200, 362, 361 УК) и в судебном порядке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Банк призывает клиентов быть бдительными и перед началом использования банкомата тщательно осмотреть его на наличие посторонних накладок или других устройств. В случае обнаружения подозрительной клавиатуры или картоприемника необходимо сразу сообщить в банк. В случае подтверждения факта скимминга клиент получит финансовое вознаграждение от банка и убережет себя и других пользователей банкомата от мошенников.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк предложил начинающим предпринимателям бесплатное обслуживание. Финучреждение запустило новый льготный тариф для бизнеса «Инкубатор».

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