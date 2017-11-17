ПриватБанк предложил начинающим предпринимателям бесплатное обслуживание

Финучреждение запустило новый льготный тариф для бизнеса «Инкубатор»

ПриватБанк начал обслуживать начинающих предпринимателей бесплатно. Об этом сообщил руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Сергей Клюев на форуме DEF’2017 в Днепре.

Льготный тариф «Инкубатор» действует для новых и повторно зарегистрированных предпринимателей, а также компаний, которые ранее не вели бизнес. Каждый предприниматель может бесплатно открыть счет в ПриватБанке, получить бесплатное расчетно-кассовое обслуживание и обслуживание зарплатного проекта в течение 6 месяцев.

Клиентам-предпринимателям, которые впервые открывают текущий счет в ПриватБанке, тарифный пакет «Инкубатор» устанавливается автоматически. Чтобы открыть банковский счет на сайте банка, достаточно быть зарегистрированным предпринимателем и клиентом ПриватБанка как физическое лицо.

ПриватБанк также продолжит развивать свой «Бизнес-Инкубатор», в рамках которого проводятся учебные семинары и работают предпринимательские школы по всей стране.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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