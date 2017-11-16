Monobank начал выход из бета-версии

Приложение первого украинского полностью мобильного банка уже доступно пользователям iOS

После продуктивного периода тестирования Monobank вывел свое приложение для iOS из бета-версии. Версия для Android станет доступна в течение недели.

Пользователи iPhone уже могут получить доступ к приложению и заказать карту первого украинского mobile-only банка. Для этого нужно:

Установить приложение, перейдя со смартфона по ссылке или отсканировав QR-код.

Сфотографировать свои паспорт и идентификационный код в приложении, чтоб открыть счет. Выбрать желаемый способ получения карты: заказать доставку сотрудником или забрать самостоятельно в точке выдачи.

Сейчас карты первого мобильного банка в Украине выдаются в таких городах: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Винница, Вышгород, Дрогобыч, Житомир, Каменское, Кропивницкий, Кривой Рог, Мариуполь, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов.

Monobank предлагает карты с кредитным лимитом до 100 тыс грн, льготным периодом до 62 дней и самой низкой процентной ставкой. Оплата коммуналки и пополнение мобильного осуществляется бесплатно, даже за кредитные средства. Банк также предлагает бесплатное пополнение, кешбек до 20%, а вскоре также появится возможность брать рассрочку в любом магазине мира.

Как сообщили в банке, на первой стадии полноценного запуска ожидается ажиотаж, поэтому возможны задержки в скорости оформления клиентов и в работе службы поддержки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что cоздатели Monobank назвали сроки запуска еще одного банка в смартфоне. iBox Bank станет вторым мобильным банком в Украине.

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