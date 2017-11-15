НБУ разработал еще одно мобильное приложение

Новое интерактивное приложение называется «Монеты Украины»

Национальный банк Украины запустил мобильное приложение «Монеты Украины». Оно уже доступно для бесплатной загрузки. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По его словам, мобильное приложение, которое оборудовано поисковой системой по названию монеты, ее серии и металлу, позволяет просматривать как техническую информацию, так и изображения, описание каждой монеты и тому подобное. Кроме того, оно всегда отражает полные и актуальные данные: сразу после выпуска монета автоматически отображается в приложении, то есть нет необходимости в обновлении его версии.

Также Владимир Нагорнюк анонсировал создание в будущем онлайн-магазина по продаже монет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что НБУ представил мобильное приложение «Украинская гривна». Интерактивное приложение позволяет изучить защитные элементы новой серии банкнот.

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