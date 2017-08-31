НБУ представил мобильное приложение «Украинская гривна»

Интерактивное приложение позволяет изучить защитные элементы новой серии банкнот

Мобильное приложение «Украинская гривна» презентовали в Национальном банке Украины 31 августа. Оно разработано специалистами НБУ — Департаментом информационных технологий в сотрудничестве с Департаментом денежного оборота. В приложении в интерактивной форме проиллюстрированы все элементы защиты банкнот украинской гривны.

Редакция PaySpace Magazine предлагает ознакомиться с возможностями и функционалом нового приложения.

Где скачать?

Если ранее информация о внешнем виде и элементах защиты гривневых банкнот была размещена исключительно на сайте нацбанка и распространялась только в печатном формате, то теперь она доступна всем пользователям мобильных девайсов на cамых популярных операционных системах.

Так, приложение можно скачать бесплатно в App Store и Google Play, либо же непосредственно на официальном сайте НБУ.

На данный момент приложение доступно только на украинском языке, но в планах регулятора — добавить и англоязычную версию.

Как работает?

Наглядно работу приложения продемонстрировал Владимир Нагорнюк, директор Департамента информационных технологий НБУ.

Нажимая на подсвеченные точки на банкнотах в 100 и 500 гривен можно получить подробную информацию о таких элементах, как водяные знаки, защитные ленты, УФ-защита, серийный номер, сквозной элемент, микротекст, латентное изображение и т.д.

Владимир Нагорнюк также добавил, что приложение содержит видеообзоры обновленных банкнот номиналом 100 и 500 гривен для более подробного изучения. В нем также предоставлены ссылки на материалы сайта Национального банка Украины. При этом представитель НБУ отметил, что возможности проверки на подлинность настоящей купюры в приложении нет — доступных технологий для этого пока недостаточно.

В свою очередь, Яков Смолий подчеркнул, что НБУ постоянно модернизирует и защищает украинскую валюту в соответствии с требованиями времени, воплощая в ней максимально возможный спектр инновационных мировых технологий.

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