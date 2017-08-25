Кто и что изображено на украинских гривнах — инфографика

В этом году гривна отмечает 21-летие

В этом году гривне исполняется 21 год. Именно 25 августа 1996 года тогдашний президент Леонид Кучма подписал указ «О денежной реформе в Украине». А уже со 2 сентября в обращении появилась национальная валюта независимой Украины — гривна.

Больше 20 лет мы расплачиваемся ею каждый день. А между тем, если спросить, что изображено на банкнотах наших денег, у многих возникнут трудности. Национальный банк Украины в инфографике собрал все личности и памятники, которые украшают купюры гривны.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что НБУ возьмет под контроль наличные украинцев. В связи с огромным неконтролируемым потоком наличной гривны, которая переходит с рук населения к финансовым компаниям и агентам банков, регулятор подготовил проект постановления, согласно которому небанковские финансовые учреждения будут обязаны зачислять наличную гривну, предназначенную для дальнейшего перечисления, на специальный счет, после чего они могут быть отправлены только в адрес конечного получателя.

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