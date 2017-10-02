Осторожно, скимминг: как не стать жертвой банкоматных мошенников

В этом году попыток «клонировать» платежные карты украинцев не стало меньше, при этом изобретательность злоумышленников растет

Скиммеры — банкоматные мошенники, специализирующиеся на создании «клонов» платежных карт для последующего доступа к карточным счетам их законных владельцев. Чтобы изготовить копию карты, преступники устанавливают на картоприемник банкомата (отверстие, куда вставляется карточка) мошенническое считывающее устройство. Такое оборудование «списывает» данные карты, хранящиеся на ее магнитной полосе. Пока человек снимает деньги, скимминговое устройство копирует с его карты данные, необходимые для создания дубликата.

Но сделать карту – половина дела. Для реализации конечной преступной цели нужно еще раздобыть PIN-код, ведь без него получить доступ к счету не получится. Чтобы заполучить пароль, злоумышленники устанавливают на банкомат или неподалеку еще одно приспособление – микроскопическую видеокамеру.

Как понять, что на банкомат установлено скимминг-устройство?

Визуально картоприемник выглядит не так, как показано на изображении на экранной заставке банкомата. Нередко устройство, которое установили преступники, визуально заметно, если быть внимательным. Однако стоит помнить и о том, что мошенники стараются максимально замаскировать такое оборудование под дизайн банкомата, чтобы пользователь его не обнаружил.

При этом надо признать, что мошенники становятся все более изобретательными и уже начали использовать записывающее оборудование нового поколения, устанавливаемое глубоко внутри кардридера. Устройства такого типа, разумеется, не удастся распознать, осматривая банкомат.

В прошлом году в Киеве специалисты зафиксировали уже два подобных устройства (скиммеры под названием «глубокая вставка»). Тогда оборудование не сработало, так как являлось тестовым образцом. Однако это не повод расслабляться: вполне возможно, что преступники просто проводили «испытания». Если подергать отверстие для приема карты, можно обнаружить шатающуюся накладку, прикрепленную на банкомат клеем или магнитом. Преступники обычно торопятся, а потому слабо фиксируют скимминг-устройство, чтоб можно было быстро снять. Карточка с трудом входит в кардридер. К слову, в случае с записывающим устройством, установленным глубоко в картоприемнике, трудности со вставкой карты – ключевой сигнал тревоги о том, что на банкомате стоит скимминговая ловушка мошенников.

Несмотря на снижение количества выявленных устройств для скимминга в Украине (в 2016 году — 71 устройство, а в 2014 – 215), по данным межбанковской системы обмена информацией о платежном мошенничестве «Exchange-Online», в первом полугодии 2017-го специалисты обнаружили уже 50 скимминг-устройств. Чаще всего преступное оборудование устанавливается на банкоматах в людных местах: в торгово-развлекательных центрах, возле остановок общественного транспорта, возле супермаркетов в спальных районах.

Самый простой и надежный способ уберечься от мошенников и не дать им воспользоваться «клонированной» картой – прикрывать клавиатуру во время введения PIN-кода. Прикрывайте клавиатуру всегда: и если за вами кто-то стоит в очереди к банкомату, и когда вы совершенно одни, ведь преступники могли установить скрытую видеокамеру.

Что делать, если…

…внешний вид картоприемника отличается от изображенного на экранной заставке банкомата / накладка на кардридере легко расшатывается и даже снимается.

В этом случае стоит воздержаться от использования банкомата и позвонить в обслуживающий его банк.

В этом случае стоит воздержаться от использования банкомата и позвонить в обслуживающий его банк. … уже вставив карточку, но не введя PIN-код, вы заподозрили, что с банкоматом что-то не так.

Достаньте карту и позвоните в банк, которому принадлежит банкомат (телефон указан на банкомате), расскажите о своих подозрениях и следуйте инструкциям банковского сотрудника.

Достаньте карту и позвоните в банк, которому принадлежит банкомат (телефон указан на банкомате), расскажите о своих подозрениях и следуйте инструкциям банковского сотрудника. …вы уже ввели PIN-код и даже сняли деньги, а потом предположили, что на банкомат установлено скимминг-устройство.

Оказавшись в такой ситуации, достаньте карту и немедленно заблокируйте ее, позвонив в колл-центр или воспользовавшись интернет-банкингом. Затем свяжитесь со своим банком и расскажите о случившемся.

И еще – установите дневной лимит на снятие налички. Тогда, даже если мошенники скопируют карту и узнают PIN-код, они смогут украсть лишь какую-то минимальную сумму. Управлять лимитами довольно просто – вы в любой момент можете снять их, а потом вернуть обратно, позвонив в контактный центр своего банка или воспользовавшись услугами интернет-банкинга. Кроме того, чтобы не стать жертвой скимминга, эксперты рекомендуют регулярно менять PIN-код к карте (например, раз в три месяца).

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По материалам ema.com.ua