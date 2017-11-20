Известный банк прогнозирует активный рост онлайн-мошенничества на Рождество

Один из крупнейших британских банков предупреждает, что в это Рождество могут активизироваться киберпреступники

Согласно прогнозу банка Barclays, предпраздничное онлайн-мошенничество в декабре этого года достигнет самых высоких показателей. Убытки покупателей могут превысить 1,3 млрд фунтов.

Выводы Barclays основаны на результатах проведенного в сентябре опроса более 2 тыс покупателей. Он показал, что в то время как суммы, потраченные в онлайн-магазинах, увеличиваются, роста осведомленности покупателей о кибербезопасности не наблюдается.

Так, 38% покупателей ответили Barclays, что они не знают, как определить, надежен ли сайт. Исследование также показало, что в среднем в результате онлайн-мошенничества один покупатель теряет 893 евро, что эквивалентно общей сумме в 1,3 млрд фунтов, если экстраполировать эту цифру на население страны.

Barclays также публикует серию предпраздничных советов для покупателей Рождественских подарков относительно того, как не стать жертвами мошенников. Это делается с целью попытаться уменьшить вероятные убытки, большую часть которых вынуждены покрывать крупные банки, такие как Barclays.

Авторы советов рекомендуют проверять наличие символа замка и аббревиатуры «https» в адресной строке на веб-сайтах розничной торговли; никогда не использовать публичный Wi-Fi для осуществления транзакций; никогда не раскрывать свой банковский PIN-код на других веб-сайтах и регулярно проверять остаток на своем банковском счете.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киеве банду скиммеров задержали с поличным. Украденные мошенниками средства банк пообещал возместить пострадавшим.

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По материалам plusworld.ru