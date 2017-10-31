ТОП-10 страшных вещей, которые нельзя делать с банковской картой

Кошелек или жизнь? В Хэллоуин редакция PaySpace Magazine публикует подборку самых страшных ошибок при использовании «пластика»

В Украине растет количество безналичных расчетов. Но многие пользователи до сих пор не знают как правильно пользоваться банковской картой. Отсутствие базовых знаний может плохо кончиться для пользователей карт – в арсенале мошенников десятки технических приемов для кражи средств. На руку преступникам и низкий уровень осведомленности граждан об эффективных способах защиты своих платежных инструментов.

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В Украине стартует программа повышения безопасности безналичных расчетов. Ее запускает Ассоциация «ЕМА» совместно с Национальным банком Украины, департаментом киберполиции, платежной системой Visa и при поддержке Посольства США в Украине.

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