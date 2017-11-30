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Осторожно, Wi-Fi: как защитить смартфон, заходя в интернет

30.11.2017 10:20 Нина Омельчук

Эксперты напомнили основные правила безопасного использования Wi-Fi сетей

как защитить смартфон

Топ-9 правил защиты данных при использовании общественного Wi-Fi. Фото: Kaspersky Lab

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации (Computer Security Day). Целью Дня является напоминание пользователям о необходимости защиты персональных данных, которые хранятся в компьютерах, смартфонах  других гаджетах. Открывая доступ к различным аккаунтам, в том числе онлайн-банкингу и различным цифровым кошелькам.

Редакция PaySpace Magazine напоминает, как защитить свои данные, пользуясь Wi-Fi. Подробнее о правильном подключении к беспроводному интернету — на инфографике антивирусной лаборатории Zillya!

как защитить смартфон

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Рубрики: ZillyaБезопасностьИнфографикаТехнологииУкраина
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