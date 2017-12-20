ТОП-25 худших паролей 2017 года

В первую десятку неудачных паролей впервые попало признание в любви

Компания Splash Data представила ежегодный рейтинг худших паролей. В лидерах, как и в 2015-2016 годах очутился простейший код «123456». Не утратил популярности и очевидный «password» — как и годом ранее, он занимает вторую строку самых бестолковых паролей.

Усложненная версия лидера рейтинга — цифровой «12345678» — поднялся на одну позицию и по итогам 2017 года занял третье место. Предположительно, из-за того, что все больше онлайн сервисов требуют при регистрации устанавливать пароли минимум из 8 символов.

А вот знаменитый «qwerty» поднялся сразу на 2 строки – до 4-го места.

Пользователи по всему миру резко утратили интерес к паролю «football». В нынешнем году он скатился до 9-й позиции, хотя в 2016-м занимал пятую строку рейтинга. Впрочем, объяснить это несложно – прошлым летом внимание к нему привлекал чемпионат Европы по футболу.

Новинками 2017 года стали две комбинации, которые до сих пор не появлялись в ТОП25. Первая – англоязычное признание в любви «iloveyou» — взлетел на 10-е место, опередив даже классические «admin» и «login». А «starwars» оказался на 16-й позиции, что можно объяснить новой волной общемирового увлечения знаменитой сагой Джорджа Лукаса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в полиции назвали самый популярный вид мошенничества. В Киевской области самым популярным видом мошенничества признали операции с банковскими картами.

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По материалам ubr.ua