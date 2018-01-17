Мобильный банк Revolut запустил необычную страховку для туристов

Мобильные банки предлагают своим клиентам все более персонализированные услуги

Fintech-стартап Revolut запускает международное медицинское страхование. В приложении банка уже доступна подписка на новую услугу. Пользователи могут подключить ее сегодня и использовать во время следующего путешествия.

Мобильный банк Revolut настроил сервис таким образом, чтобы клиенту не пришлось самому вбивать в приложении данные о своей поездке. Вместо этого будет использоваться геолокация. Когда пользователь покинет страну, смартфон передаст в банк соответствующую информацию, и страхование будет активировано. По возвращении домой служба автоматически отключится.

По умолчанию страховое покрытие стоит 1 фунт стерлингов в день на медицинскую и стоматологическую помощь. Есть возможность добавить страховку для зимних видов спорта, а также расширить ее покрытие на друзей и семью.

Для тех, кто путешествует часто, есть годовой полис с предоплатой.

Появление медицинского полиса не означает, что мобильный банк решил стать страховой компанией. Эта услуга была запущена совместно со сторонней организацией.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Revolut — это британский финтех-стартап, который предлагает клиентам пользоваться банковскими услугами исключительно при помощи смартфона и пластиковой карты. Продукт досупен как для физических лиц, так и для бизнеса.

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