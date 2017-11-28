Покупки в рассрочку: Monobank запускает новый сервис

Клиенты первого в Украине мобильного банка смогут оформлять покупки в рассрочку

Monobank представил новую версию своего приложения для Android и iOS, в которой поддерживается возможность рассрочки на любые покупки и траты от 1000 грн. Для оформления рассрочки в обычном или интернет-магазине достаточно оставить заявку в приложении.

Рассрочка оформляется двумя способами.

1. Заказ рассрочки перед покупкой. Для этого следует указать сумму (минимум 1000 грн) и количество платежей (от 2 до 24), на которые нужно оформить рассрочку. Следующая покупка от 1000 грн будет произведена в рассрочку. При этом продавцу зайдет вся сумма, а с карты покупателя будет списан только первый платеж. Затем каждый месяц в день покупки будет списываться ежемесячный платеж до полного погашения суммы.

2. Перевод покупки в рассрочку из выписки. Для этого нужно выбрать операцию в выписке по карте на сумму свыше 1000 грн, нажать «Перевести в рассрочку» и выбрать срок — 12 или 24 месяца.

Комиссия за использование рассрочки — 2% от стоимости товара в месяц.

Тем не менее, рассрочка — не единственное нововведение в обновленной версии Monobank. Усовершенствован также общий функционал приложения — к примеру, расширена информация о минимальном платеже, в выписке и графике расходов появились новые категории, приложение теперь блокируется ПИН-кодом, если удалить его из меню многозадачности или перезагрузить устройство. Мобильный банк также изменил подход к наименованию версий своего приложения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Monobank поднимет лимиты на переводы с карты на карту. Владельцы карт первого в Украине банка в смартфоне смогут переводить и получать больше средств.

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