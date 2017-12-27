В Китае официальной идентификационной системой станет мессенджер

По задумке властей, мессенджер WeChat должен стать виртуальным удостоверением личности, которое заменит традиционные удостоверения

В Китае через популярный мессенджер WeChat можно будет получить доступ к госуслугам, зарегистрироваться в отеле или купить билеты. Пилотная программа запущена в Гуанчжоу, с января 2018 года она начнёт действовать по всей территории страны.

Виртуальные ID-карты сервиса позволят их владельцам пользоваться государственными услугами и службами доставки, регистрироваться в отелях, покупать билеты и совершать другие действия и покупки, при которых необходимо подтверждать личность.

Жители Китая смогут получить две версии ID-карты: «облегчённую» версию, которая подходит, например, для регистрации в интернет-кафе, и «продвинутую» версию, которая позволит зарегистрировать бизнес.

WeChat начал работу в 2011 году как мессенджер, теперь в сервис входит также онлайн-платформа для проведения платежей. По данным Tencent, которой принадлежит сервис, сервисом ежемесячно пользуются около 980 млн человек.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Китае внедрили электронную идентификацию граждан на смартфонах. В одном из городов Китая запустили мобильное приложение, которое вмещает в себя восемь документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Mobile ID: в Украине тестируют новый способ идентификации личности

По материалам plusworld.ru