Mobile ID: в Украине тестируют новый способ идентификации личности

Тестирование Mobile ID в стране запустил крупнейший мобильный оператор

Компания «Киевстар», крупнейший мобильный оператор в Украине, начала подключение сервиса Mobile ID, который позволяет проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг.

В период опытной эксплуатации сервиса (27 декабря 2017 года — 1 июня 2018 года) ограниченная группа контрактных абонентов оператора будет тестировать работу сервиса до его коммерческого запуска во втором квартале следующего года. На время опытной эксплуатации пользователям сервиса Mobile ID будет доступна возможность электронной идентификации для получения услуг реестров Госгеокадастра и Он-лайн дома юстиции.

В этот период будет исследоваться бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами ГП «Национальные информационные системы» и возможность абонентов идентифицировать личность с использованием мобильного телефона и специальной SIM-карты.

Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя.

С помощью технологии Mobile ID пользователи мобильной связи смогут ставить электронные подписи к документам, осуществлять оплату услуг, получать доступ к защищенным электронным документам с помощью своего мобильного телефона.

Напомним, Mobile ID предусматривает построение инфраструктуры взаимодействия между сетями мобильных операторов, центрами сертификации ключей и различными порталами электронного взаимодействия с гражданами путем предоставления в пользование владельцам мобильных телефонов специальных SIM-карт со встроенными алгоритмами идентификации. Начиная с 2000 года, подобные сервисы внедрены в большинстве стран ЕС, а также в Молдове, Азербайджане, Литве, Латвии, Эстонии и Казахстане.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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