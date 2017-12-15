Биометрические платежи набирают популярность — исследование

Этому способствует распространение биометрических сканеров и сенсоров

Согласно новому исследованию Juniper Research, количество биометрически аутентифицированных мобильных платежей возрастет почти до 2 млрд, тогда как в 2016 году оно составляло чуть более 600 млн.

Исследование под названием “Безопасность мобильных платежей: Биометрическая аутентификация & Токенизация 2017-2021” показывает, что в этом году около 60% моделей смартфонов поставлялись с биометрическими сенсорами. При этом отмечается, что многие китайские производители внедряют их и в моделях среднего класса, что способствует популяризации технологии.

В исследовании также утверждается, что ключевая задача для поставщиков услуг будет заключаться в поиске правильного баланса между удобством конечного пользователя и безопасностью решения. Как отметил автор исследования Виндзор Холден, чем безопаснее решение, тем более длительным является процесс аутентификации. Крайне важно предложить ряд вариантов верификации, позволяющих клиентам определять, какой уровень безопасности требуется для каждой конкретной операции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa раскрыла планы по безопасности до 2020. Стратегия предполагает активное использование биометрической аутентификации.

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По материалам thepaypers.com