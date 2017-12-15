Токенизация и мобильные кошельки — главные тренды 2018

Американская финансовая компания Rambus спрогнозировала, какие тенденции будут влиять на рынок платежей в 2018 году

Так, эксперты считают, что в 2018 году будет активно развиваться токенизация в сфере мультиканального ритейла, будут появляться разнообразные варианты совершения платежей, в том числе и в «смарт» автомобилях, а магазины будут создавать собственные мобильные кошельки.

Токенизация (шифрование платежной информации) уже активно используется для защиты NFC-платежей. Обновленный формат токенизации от EMVCo расширит возможности использования технологии в новых каналах, включая электронную коммерцию, периодические платежи, покупки в мобильных приложениях.

В Rambus также считают, что токенизация играет важную роль в развитии платежей в реальном времени, которые сейчас внедряются по всему миру.

Еще одна важная тенденция — стремление магазинов создавать собственные мобильные кошельки для упрощения покупок в их торговых точках.

Несмотря на то, что банки и производители мобильных телефонов тоже активно работают в этом направлении, в Rambus считают, что именно розничные торговцы могут предложить клиентам наиболее персонализированный опыт на основе тех данных, которые у них есть.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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