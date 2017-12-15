Службы доставки попросили наложить вето на закон о посылках из-за рубежа

Крупнейшие почтово-логистические компании подписали совместное Обращение к Президенту Украины с просьбой наложить вето на норму Закона о налогообложении «четвёртой посылки»

14 декабря представители компаний экспресс-перевозчиков и почтовых операторов, совместно с Украинской ассоциацией директ-маркетинга, подписали Обращение к Президенту Украины с просьбой ветировать Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс …» в части, касающейся обложения пошлиной каждой четвертой посылки в месяц ( регистрационный № 6776-д от 14.11.2017, подпункт 196.1.17.).

Игорь Смелянский добавил, что поправка была принята без предоставления экономического обоснования и без надлежащего предварительного обсуждения с профильными ведомствами, операторами доставки и общественностью. Это нововведение спровоцирует появление различных теневых моделей доставки товаров на «третьих» лиц и использование неофициальных каналов. Как результат — эта законодательная инициатива не создаст дополнительных поступлений в бюджет, однако приведет к развитию нелегальных способов доставки.

В качестве примера был приведен опыт северного соседа Украины, где появились новые правила игры для получателей международных отправлений и экспресс-перевозчиков товаров. Теперь они должны подавать ИНН и ссылки на приобретенные товары. После этого тысячи посылок застряли на таможенных складах перевозчиков, а они вместе с интернет-магазинами понесли огромные убытки.

Обращение подписали представители от ПАО «Укрпошта», ООО «Нова пошта», ООО «Мост Групп», ООО «Деливери», ООО «Ин Тайм», ООО «ТММ Экспресс», ООО «Международный Экспресс» и Украинская ассоциация директ-маркетинга. К документу планируют присоединиться и другие участники рынка.

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