Затратно и неэффективно: Укрпошта об ограничениях на посылки из-за рубежа

Почему неэффективно ограничивать ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов — читайте далее

На прошлой неделе депутаты приняли законопроект об ограничении беспошлинного ввоза товаров в Украину тремя посылками на 150 евро в месяц. Глава Укрпошты, Игорь Смелянский назвал три причины, почему инструмент, который государство выбрало для борьбы с контрабандой — не самый эффективный.

Причина №1: Инициаторы изменений в Налоговый кодекс пока не представили расчетов ожидаемого дохода в государственный бюджет от этой инициативы

В Укрпочте прогнозируют, что новые поступления в бюджет будут меньше расходов государства на администрирование. Опыт стран, которые пошли по пути уменьшения размера беспошлинного лимита, демонстрирует тенденцию уменьшения доходов в государственный бюджет. Так, после сокращения беспошлинного лимита с $200 до 22 евро в Беларуси, по данным региональных таможенных служб, произошло уменьшение объемов импортных «мелких пакетов» из плановых 24 млн шт. к фактическим 12 млн шт. Кроме того, на этом фоне в Беларуси наблюдается активизация «серых» перевозчиков, доставляющих импортные отправления нелегальными каналами через Россию. Механизмов обойти данное ограничение множество, например, оформить заказ на близких или воспользоваться за соответствующую плату услугами юридических лиц (на которых ограничения не распространяется).

Причина №2: Не определены механизмы взимания пошлины — как государство будет администрировать «четвертую посылку»?

Министерство финансов выступало с инициативой создания базы получателей, которая должна работать в онлайн-режиме и объединять всех игроков логистического рынка. Если две посылки придут одновременно Укрпочтой, а две — другим оператором — с какой считать пошлину? Каким образом собирать персональные данные (ИНН) с зарубежных площадок, как данный реестр должен работать в некомпьютеризованих офисах в сельской местности? Ответов на эти и другие вопросы нет.

Причина №3: Конечный потребитель услуги будет дольше ждать отправлений

Также увеличатся тарифы, которыми операторы будут компенсировать понесенные финансовые затраты. Поскольку существенно возрастет количество отправлений для оформления, пропорционально возрастет время, необходимое для этого, количество таможенных инспекторов, количество сотрудников Укрпочты или других операторов, необходимых для сопровождения этих отправлений и др.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В ночь на 8 декабря Верховная Рада приняла законопроект №6776-д, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Этим законопроектом депутаты ограничили беспошлинный ввоз товаров в Украину: как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке. В Раде считают, что это позволит увеличить поступления в бюджет.

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