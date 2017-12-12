Украинцы придумали, как избежать налога на заграничные посылки

Отправители будут делить посылки на нескольких адресатов

Новый закон ВРУ, предусматривающий ограничение беспошлинного ввоза товара, вызвал бурю возмущений у украинцев. Согласно документу, число беспошлинных заграничных посылок будет ограничено тремя в месяц, общей стоимостью не более 150 евро.

Украинцы уже придумали несколько схем обхода нововведения. Так, поскольку ограничение коснется одного человека, то большое количество посылок можно распределить на нескольких адресатов, проживающих или зарегистрированных в одном месте. Ими могут быть родные и близкие человека, которому необходимо получить большое количество посылок.

Даже крупные компании, которые организовывают транспортировку и доставку предметов торговли, пока не понимают все тонкости нововведения. Некоторые предприниматели, торгующие через всемирную паутину, сделали предположение, что нововведение станет причиной мошеннических схем. В частности, для доставки будут использовать данные людей пожилого возраста или нуждающихся, которым будут оплачиваться небольшие суммы денег в качестве вознаграждения. Предприниматели планируют пересмотреть свой подход к комплектации предметов торговли и сделать его более эффективным, чтобы «уместиться» в льготную стоимость, которая не подлежит обложению налогами.

Напомним, согласно законодательным изменениям, уже за четвертую посылку с Aliexpress и других заграничных магазинов придется заплатить налог в 20%. А чтобы ничего не упустить, при фискальной службе будет создана специальная информационная система. Она станет отслеживать, сколько покупок сделал тот или иной получатель.

К слову, согласно исследованию, проведенному компанией GfK, украинцы получают из-за рубежа в среднем 10-13 посылок в год. Средняя стоимость заказа при этом составляет всего 1292 грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что службы доставки пока не подтверждают открытие в Польше склада Amazon для работы с Украиной. Крупные украинские службы доставки прокомментировали распространяемую СМИ информацию.

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По материалам ubr.ua