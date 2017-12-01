Службы доставки пока не подтверждают открытие в Польше склада Amazon для работы с Украиной

Крупные украинские службы доставки прокомментировали распространяемую СМИ информацию
Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Amazon собирается открыть очередной крупный логистический центр в Польше, который якобы будет нацелен на работу с Украиной.
В Amazon рассказали о недавнем открытии в Польше фулфилмент-центра, но не подтвердили, что он ориентирован именно на Украину.
Редакция PaySpace Magazine обратилась за комментариями к ведущим украинским службам доставки.
Так, представители «Новой Пошты» отметили, что в Польше уже есть логистические центры Amazon.
В Meest Express рассказали, что подобный упомянутому складской комплекс уже работает в Чехии.
Представители Meest Express добавили, что ведут переговоры в Варшаве по этому поводу и обещали предоставить официальную информацию по их завершению.
В свою очередь, национальный почтовый оператор «Укрпошта» заявил, что не владеет подобной информацией.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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