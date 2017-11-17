5 причин, которые заставляют нас покупать в интернете

Что влияет на развитие онлайн-ритейла — читайте далее

Глобальный рынок интернет-продаж постоянно растет – на этой неделе Alibaba установила новый рекорд по количеству товаров, проданных в Сети за одни сутки распродаж. Почему это происходит – рассказали представители онлайн-магазинов, рекламных компаний, поисковиков и исследовательских организаций на конференции eCom21.

«distributed» commerce – распределенная коммерция

Покупателю больше не нужно заходить на сайт, чтобы приобрести товар. Покупать можно напрямую из статей, блогов, мессенджеров и социальных сетей. Это сокращает количество кликов, которые отделяют потребителя от получения товара. И способствует импульсивным покупкам.

международные маркетплейсы

Значительная доля онлайн-продаж на локальных рынках уже приходится на международные торговые площадки – Amazon, eBay, AliExpress и др. Для некоторых покупателей именно эти площадки становятся точкой «входа» в онлайн-шопинг. Ведь в случае с китайскими маркетплейсами, это способ за 1-2 доллара протестировать, как работает онлайн-шопинг.

популярность интернета

Чем больше времени мы проводим в сети – тем выше вероятность, что мы перенесем в онлайн не только общение, но и шопинг. Следующий шаг – переход онлайн-продаж в смартфоны.

логистика

Возможность быстро и недорого получить товар по почте, не утруждая себя походами по магазинам – еще один плюс для онлайн-торговли. В США и Китае на развитие электронной коммерции повлияла именно развитая логистика.

реклама

Обилие рекламы в интернете не только формирует наше отношение к тем или иным брендам, но и подталкивает к совершению покупок в Сети. Влияние этого тренда будет только усиливаться по мере развития возможностей «персонализации» за счет анализа больших данных.

Участники конференции, которые во время дискуссии находились в зале, также высказали свое мнение по поводу будущего e-commerce.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

16-17 ноября 2017 в Риге проходит VI международный форум по е-коммерции — eCom21. В этом году главная тема конференции — электронная коммерция будущего и человек цифровой эпохи. Подробнее о мероприятии — читайте в нашем спецпроекте.

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