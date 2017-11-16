Эксперты назвали законы, которые помешают развитию e-сommerce

Некоторые законы еще не вступили в силу, но уже беспокоят представителей отрасли

Ландшафт финансового регулирования стремительно меняется – в развитых странах запускаются все новые инициативы регулирования онлайн-бизнеса, которые позволяют контролировать и вносить ясность в работу финансового рынка. Но, в то же время, ограничивая возможности его развития.

В рамках панельной дискуссии на международной конференции eCom21 эксперты обсудили, какие законопроекты и политические решения негативно влияют на развитие рынка e-commerce в Европе.

GDPA – защита персональных данных клиентов

Европейская регула General Data Protection Regulation (GDPR) касается защиты данных клиентов при их получении, хранении и обмене ими. И вступит в силу в мае 2018.

Основная задача регулы – нейтрализовать риски неправильного использования данных. И добиться того, чтобы предоставленная клиентами информация использовалась только строго по назначению – для оказания конкретной услуги.

С этой целью запрещается получение излишней информации, регламентируется число ее электронных и физических копий, регулируется порядок их хранения и использования. Все эти требования создают дополнительные барьеры для работы e-commerce компаний. И ухудшают опыт получения онлайн-услуг для конечного потребителя.

4 AML — Четвертая директива ЕС о противодействии отмыванию денежных средств

26 июня 2017 года вступила в силу 4 AML (4th Money Laundering Directive). Цель принятия директивы – создание в Европе комплексного законодательства против «отмывания» денежных средств и финансирования терроризма.

В соответствии с директивой, европейские финансовые учреждения должны более тщательно идентифицировать клиентов, а также отслеживать вызывающие подозрения финансовые операции. Кроме того, операции с удаленной идентификацией клиента классифицируются как операции с высоким риском и требуют дополнительного подтверждения.

Этот процесс в конечном счете может привести к тому, что клиент вернется к традиционным провайдерам финансовых услуг, вместо использования продуктов интернет-провайдера.

Брексит — Решение Великобритании покинуть Европейский Союз

Брексит изменит европейскую экосистему электронной торговли. Ведь Соединенное Королевство занимало лидирующие позиции в e-commerce региона.

В течение следующих 2 лет будут обсуждаться изменения в политике и законодательстве в области электронной торговли в Европе. Скорее всего, компании, которые занимались трансграничным бизнесом в Великобритании, сотрудничали с местными компаниями или имели британских клиентов, будут вынуждены внести коррективы в свой бизнес.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

16-17 ноября 2017 в Риге проходит VI международный форум по е-коммерции — eCom21. В этом году главная тема конференции — электронная коммерция будущего и человек цифровой эпохи. Подробнее о мероприятии — читайте в нашем спецпроекте.

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