Онлайн-бизнес в Европе: ТОП-3 тренда в регулировании, которые изменят рынок

Законопроекты, на которые стоит обратить внимание игрокам онлайн бизнеса

Одной из главных тем конференции eCom21, которая 16-17 ноября пройдет в Риге, будут предстоящие нововведения в регулировании онлайн-бизнеса в Европе. Некоторые из них предусматривают кардинальные изменения, которые затронут практически всех участников индустрии. Об основных трендах в этой области рассказал руководитель Юридического управления латвийского банка Rietumu, Ярослав Замулло.

По оценке эксперта, из последних глобальных тенденций в сфере регулирования можно выделить три основные, которые в течение следующего года окажут наибольшее влияние на рынок. Это европейская директива MiFID (II), направленная на ужесточение контроля над сделками с ценными бумагами; регула о защите данных клиентов; а также, пожалуй, «самая горячая» тема – регулирование криптовалют.

Больше прозрачности с ценными бумагами

Директива MiFID (II) регулирует рынок ценных бумаг, но, поскольку подавляющее большинство таких сделок сегодня совершаются онлайн, она имеет непосредственное отношение и к электронной коммерции.

Если говорить в целом, то эта директива направлена на защиту интересов клиентов, повышение прозрачности сделок, избежание инсайдерских операций. В результате рынок станет более четким и понятным для анализа и надзора.

Директива MiFID (II) выдвигает новые требования к юридическим лицам – инвесторам и профессиональным участникам финансового рынка. В частности, каждому из них необходимо получить специальный код Legal Entity Identifier (LEI), без которого операции на рынке ценных бумаг со следующего года будут невозможны.

Жестче будет регулироваться порядок и объем информации об операциях с ценными бумагами, которую профессиональные участники представляют своим клиентам. Это касается информации о комиссионных, которая должна быть максимально прозрачной, соблюдения интересов клиента при осуществлении сделок, раскрытия полной информации о сути сделки, анализа соответствия конкретной формы инвестиций интересам клиента и т.д.

Как отмечает представитель Rietumu, эти нововведения практически исключают для брокерских компаний и банков возможности получения «скрытой прибыли» от операций клиентов. А также налагают на них обязательства по предоставлению очень больших объемов отчетности в сжатые сроки, что потребует существенных усилий.

Защита персональных данных

Другой важный документ, на который нужно обратить внимание – это европейская регула General Data Protection Regulation (GDPR) о защите данных клиентов при их получении, хранении и обмене ими. В отличие от директивы, регула является обязательной для всех участников рынка вне зависимости от того, включена она в национальное законодательство конкретной страны или нет. Таким образом, она сразу же после вступления в силу в мае следующего года затронет всех субъектов онлайн-бизнеса.

Глобальный объем данных клиентов, которые получены в электронном виде, растет гигантскими темпами. Новые технологии позволяют считывать копии паспортов и других документов, проводить идентификацию по видео, получать биометрические параметры, – вся эта информация остается на электронных носителях и при неправильном ее использовании может обернуться не только дискомфортом, но и угрозой для человека. Основная задача регулы – нейтрализовать такие риски и добиться того, чтобы предоставленная информация использовалась только строго по назначению – для оказания конкретной услуги.

С этой целью запрещается получение излишней информации, регламентируется число ее электронных и физических копий, регулируется порядок их хранения и использования.

За нарушения предусмотрены феноменальные штрафы в процентах от оборота, что для крупных компаний может вылиться в десятки и сотни миллионов евро. Поэтому, подчеркивает руководитель Юридического управления Rietumu, сейчас очень важно направить силы на исполнение этих требований, даже если компания действует за пределами ЕС:

Эксперт добавил, что в силу международного характера е-коммерции учитывать новейшие требования законодательства весьма дальновидно. Сегодня это значительно упростит взаимодействие с европейскими партнерами, а завтра может стать непременным условием для такого сотрудничества.

Блокчейн — механизм госконтроля

Однако наиболее радикальные изменения в будущем, по мнению Ярослава, вызовет регулирование криптовалют: «Сейчас это одна из самых модных и в то же время противоречивых тем в электронной коммерции. Мы видим диаметрально противоположное отношение со стороны различных стран – от легализации биткойна в Японии до тотального его запрета в Китае. Россия также настороженно относилась к этой криптовалюте, но буквально на днях на уровне правительства заявила о возможности создания собственного – государственного – крипторубля. Такой шаг рассматривает и Эстония, которая ранее сообщала о планах запуска эсткойна».

Эксперт убежден, что в любом случае регулирование рынка криптовалют не за горами. И один из основных рисков здесь как раз заключается в возможном появлении государственных криптовалют, после чего будущее независимого биткойна может стать, мягко говоря, туманным.

Специалист прогнозирует, что использование технологии Блокчейн на государственном уровне приведет к кардинальным изменениям в финансовой системе. И одним из главных факторов здесь является возможность отслеживания всей истории движения каждой валютной единицы, виртуальной «монеты», которая в этой системе является уникальной.

Более подробно эти и другие вопросы будут освещены на сессии «Регулирование и законодательство» в первый день конференции eCom21 – 16 ноября.

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