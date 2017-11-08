Меняем законы: что мешает безналичным платежам в Украине

Эксперты рассказали, какие законодательные изменения необходимы для #CashlessUkraine

7 ноября в рамках XVII Payments & X Security EMA Conference представители платежных систем, Национального банка Украины и Министерства финансов, обсудили, какие законодательные изменения необходимы для развития в стране безналичных платежей.

Андрей Страшный (заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов Украины) отметил, что инициатива законодательных изменений должна исходить от предпринимателей — нормативная база должна создаваться к существующим бизнес-моделям, а не наоборот.

Дмитрий Крепак (глава Visa в Украине) считает, что начать изменения стоит с перехода на такой принцип работы: “Все, что не запрещено, — разрешено”. Его уже несколько лет используют в Грузии — в этой стране для инноваций не нужна нормативная база.

Также стоит создать единое бюро для бизнеса, отказавшись от большого количества проверяющих органов. Предприниматель, начинающий свой бизнес, не должен изначально считаться преступником.

Среди положительных изменений, результаты, которых мы наблюдаем уже сегодня, эксперт назвал децентрализацию. Местные бюджеты теперь получают в 4 раза больше средств и могут направить их, в том числе, и на развитие платежной инфраструктуры.

Сергей Францишко (директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии) считает, что необходимо менять политику в сфере фискализации. Сейчас развитию безналичных платежей препятствует необходимость печатать чеки. А, например, в Туркменистане, их легко заменяет банковская выписка. Также эксперт отметил необходимость развития систем удаленной идентификации.

Среди стратегических изменений законодательства, Сергей Францишко назвал переход от наказания к поощрению участников рынка. Предоставив предпринимателям льготы за внедрение электронных платежей, государство сможет заинтересовать бизнес в переходе на cashless.

Руслан Кравец (Управление стратегии и реформирования банковской системы НБУ) добавил, что положительным сигналом для безналичной экономики станет принятие законопроекта 5163Д, который разрешит финансовым компаниям эмитировать электронные деньги. А Александр Карпов (Директор ЕМА) отметил, что проект закона готовится к повторной подаче в парламент.

Тем временем, объемы безналичных операций в стране продолжают расти. По результатам третьего квартала 2017 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине составила 38,6%, увеличившись с начала года на 3,1%.

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