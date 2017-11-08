Идеальная карта и онлайн-банкинг: украинцы назвали свои требования

Какими банковскими продуктами предпочитают пользоваться украинцы — читайте далее

Исследовательская компания GFK поделилась результатами исследования украинской аудитории пользователей банковских карт, проведенного по заказу межбанковской ассоциации ЕМА. В исследовании показано, какие платежные инновации готовы использовать украинцы. Опрос проводился среди украинцев старше 18 лет с доходом выше 5 тыс грн в месяц.

Идеальным платежным инструментом украинцы называют платежную карту с чипом. По мнению большинства — это самый долговечный и безопасный платежный инструмент. Карты с магнитной полосой быстро портятся и имеют самую слабую защиту. А бесконтактный «пластик» хоть и позволяет оплачивать покупки в одно касание без PIN-кода, пока принимается не во всех POS-терминалах.

Дополнительные требования к банковской карте — возможность использования цифрового кошелька (например, Masterpass, Visa Check-out), бесплатное пополнение как дебетовых, так и кредитных карт в интернет-банкинге с «пластика» других банков.

Хороший интернет-банкинг — необходимое дополнение к банковской карте. Все респонденты уже пользуются онлайн-банкингом и почти все — мобильной версией сайта. Основные требования к интернет-банкингу — простота интерфейса, скорость проведения операций, безопасность, работа 24/7, отсутствие необходимости ходить в банк, минимальные комиссии.

В идеальном интернет-банкинге украинцы хотят совершать такие операции:

любые операции по картам, депозитам и кредитам

оплата услуг, покупка билетов

возможность распечатать квитанции в любом банкомате

платежи/переводы в Украине и за рубеж

обмен валют и создание виртуальных карт в валюте

работа с электронными деньгами

возможность отмены операций

Электронные деньги используют 2/3 респондентов.

На этом список платежных решений, в которых нуждается большинство опрошенных, заканчивается. Более современные инструменты оплат на украинском рынке пока можно считать нишевыми. Так, менее половины опрошенных заинтересованы в инструменте для унификации карт, который позволил бы объединить все карты. Сейчас большинство респондентов использует 2-3-4 карты и их все устраивает.

Мобильные кошельки: респонденты мало осведомлены о мобильных кошельках, часто путают их с электронными деньгами или системами агрегации платежей (например, Portmone).

«Виртуальный» платежный инструмент: незначительная доля респондентов хотела бы пользоваться «виртуальной» картой — снимать деньги в банкомате и совершать онлайн-платежи без «пластика».

Тем не менее, украинцы активнее расплачиваются картами. По результатам третьего квартала 2017 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине составила 38,6%, увеличившись с начала года на 3,1%.

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