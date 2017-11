Как покупать на Amazon: полезные лайфхаки для начинающих

Те, кто знают, как покупать на Amazon, получают свои посылки из США за неделю

На Amazon продаются миллионы товаров. А во время распродаж типа «Черной пятницы» на них действуют огромные скидки. Чтобы воспользоваться выгодным предложением, не обязательно жить в Соединенных Штатах. Современные платежные сервисы и службы доставки позволяют украинцам заказывать товары на сайте крупнейшего маркетплейса мира и получать их по почте уже через неделю. Как это сделать – читайте в нашей инструкции.

Как покупать на Amazon: ТОП-5 советов

СОВЕТ № 1 – Будьте готовы к распродажам!

Покупки на Amazon начинаются с аккаунта. Создать стандартный кабинет просто: Для этого нужно навести курсор на кнопку Accout and Lists в верхнем правом углу сайта. И перейти по ссылке Start Here в появившемся окне.

Для регистрации необходимо придумать логин, указать свой e-mail и пароль, который будет использоваться для доступа к сайту.

Премиум аккаунт (Prime) удобен для покупателей в США и некоторых других стран, где присутствует Amazon. Он позволяет оформить быструю доставку (от нескольких часов до двух дней) бесплатно. А также пользоваться скидками. Однако для украинцев он практически бесполезен — опция быстрой пересылки в Украину отсутствует.

This item does not ship to Ukraine. Please check other sellers who may ship internationally.

(Мы не отправляем в Украину. Поищите продавцов, которые занимаются международной доставкой)

Целесообразно тратить $99 в год на эту подписку только если вы фанат аудио и видео-контента интернет-гиганта и хотите целый год пользоваться неограниченным доступом к этому ресурсу.

СОВЕТ №2 – Проверяйте цены

Первое, на что обращает внимание покупатель, который впервые попал на Amazon, это акционные цены.

Написанные поверх внушительных сумм, они способны кого угодно заставить нажать кнопку Купить. Но не будьте доверчивыми. Американские продавцы тоже обманывают покупателей.

Проверить, как изменялась цена товара за последние месяцы можно на сайте CamelCamelCamel. Для этого нужно просто ввести URL товара. Статистика цен покажет, действительно продавец серьезно снизил цену или пытается просто сбыть товар.

Редакция решила проверить честность продавца гелевых ручек. Он обещал «подарить» покупателю $35, снижая цену с 59 до 24 долларов. Мы проверили этот товар через сервис Camel и выяснили, что пару дней назад эти же ручки продавались за $9. А средняя цена за последние полгода составила $17.

СОВЕТ № 3 – Ищите скидки

Теперь, когда вы знаете, как отличить настоящие скидки, пора разобраться, где искать самые низкие цены. На Amazon есть несколько специализированных разделов для товаров со скидками:

Today’s deals – предложения дня

Никогда не знаешь, что попадется в этом разделе. Но это не повод отказаться от его посещения. Скидки в нем иногда достигают 90%. А ассортимент товаров варьируется от электронных журналов до садового инвентаря.

Open Box & Used – уцененные товары

В этом разделе продаются товары с поврежденной упаковкой, либо бывшие в употреблении.

Outlet – сток

В сток обычно попадают товары, которые не были куплены на обычных распродажах.

Coupons — купоны

В разделе купонов можно набрать скидок до 25% на разные группы товаров. И использовать их во время оформления заказа.

СОВЕТ № 4 – Пусть скидки ищут вас

Если у вас нет времени охотиться за скидками – оставьте эту работу специалистам.

Wishlist – список желаний

Отметьте товары, которые вам нравятся – через несколько дней лайки превратятся в персональные скидки.

Online Price Alert — cервис отслеживания цен

Добавьте свой e-mail, URL нужного продукта и цену, которую вы готовы заплатить за товар. Если продавец будет проводить акции и снизит стоимость, OnlinePriceAlert вовремя оповестит вас об этом.

СОВЕТ № 5 — доставка с Amazon в Украину и оплата

Многие ритейлеры на Amazon не доставляют заказы в Украину. Но это не повод не покупать в США. С помощью мэйл-форвардинга можно получить товар в Украине. Суть этого сервиса заключается в создании покупателю «американского адреса» на складе компании-посредника. Оттуда все товары перенаправляются в Украину.

Перечислим наиболее популярные сервисы доставки из Штатов в Украину:

— Big-Basket – доставка 1 кг товаров обойдется $4 морем и $8 авиа. Консолидация (объединение нескольких посылок в одну) предоставляется бесплатно, это уменьшит налоговый сбор в процессе доставки и сумма которую вы заплатите, будет гораздо меньше. Доставка продуктов питания, БАДов и витаминов тарифицируется по 10$/кг. Дополнительно оплачивается разделение посылок, если вместе они превышают беспошлинный лимит в 150 евро. К тому же, при необходимости можно получить квалифицированную консультацию на предмет покупок в США, превышения лимитов таможни и прочих сложных вопросах доставки.

— EasyExpress – тарификация доставки со склада в США в Украину начинается с 300 грамм ($2,5). В эту стоимость входит бесплатное SMS о доставке посылки на склад в США, а также хранение и объединение заказов в Киеве для дальнейшей перевозки по Украине. Дополнительно оплачивается разделение посылок, если вместе они превышают беспошлинный лимит в 150 евро. Склад компании находится в безналоговом штате Делавер – это избавит ваши посылки от дополнительных сборов.

— Shopfans – Минимальный тариф — $12 за 450 грамм. Высокую стоимость оправдывают бесплатной консолидацией посылок, хранением на складе в течение 75 дней, экономичной упаковкой. У этого посредника есть два склада в США – в Делавере и Пенсильвании. Если оформлять посылку в первый штат – налогов не будет. Во второй – сборы придётся платить за все, кроме одежды и обуви. Разницы в цене нет, но из Делавера посылка будет идти на пару дней дольше.

— Meest.us – доставка 1 кг товаров обойдется в $4,99. Услуга хранения на складе в течение 21 дня и консолидация разных посылок в один заказ предоставляются бесплатно. Плюс есть широкий выбор дополнительных услуг. Отправка товара на склад в безналоговом штате добавит к стоимости услуги $1.

Если по каким-то причинам эти сервисы вам не подошли, можно заказать прямую доставку в Украину. Для этого нужно настроить фильтр Ship to Ukraine. После этого рядом со стоимостью товара появится цена доставки. Также можно выбрать бесплатную пересылку груза в Украину — просто поставьте галочку в поле Free International Shipping. Но помните, что обе опции значительно сужают выбор товаров.

Платить за посылку придется банковской картой. Для этого подойдет даже гривневая карта украинского банка с опцией интернет-платежей.

Как видим, купить и получить товар с американского маркетплейса не сложно. Но что делать, если он не подойдет? Об этом нужно помнить, выбирая сервис доставки. Иногда лучше переплатить пару долларов, чтобы сотрудник склада сфотографировал ваш товар и провел замер. Если вы поймете, что допустили ошибку на этапе выбора товара или обнаружите брак, его, как и деньги на карту, еще можно будет вернуть.

