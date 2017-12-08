До 150 евро в месяц: депутаты ограничили покупки за рубежом

При этом, согласно принятому законопроекту, количество посылок в месяц не может превышать 3

В ночь на 8 декабря Верховная Рада приняла законопроект №6776-д, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Этим законопроектом депутаты ограничили беспошлинный ввоз товаров в Украину: как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке. В Раде считают, что это позволит увеличить поступления в бюджет.

Отметим, что таких положений в изначальном тексте законопроекта не было — их внесли с поправками.

В случае, если законопроект подпишет спикер и президент, украинцы без уплаты пошлины смогут получать лишь 3 посылки общей стоимостью в 150 евро в месяц. Начиная с четвертого отправления, они будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

Ранее максимальная стоимость одной посылки составляла 150 евро, а количество отправлений не ограничивалось тремя.

Ограничили также и ввоз товаров в багаже для тех, кто часто пересекает границу. Украинцы и дальше могут провозить товары общей стоимостью до 500 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и весом до 50 кг. Но такое правило действует для тех, кто отсутствовал в стране более 24 часов и въезжает в Украину не чаще одного раза за 72 часа. Если не соблюдать такие временные условия, ввезти товары в Украину можно на сумму до 50 евро.

Ранее украинцы могли ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг раз в сутки, не проводя за рубежом более 24 часов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы все чаще получают зарплату в биткоинах. Специализированные компании выплачивают оклады своим сотрудникам в криптовалютах.

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