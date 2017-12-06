Украинцы сдают в обменники миллионы долларов

Украинцы все чаще сдают иностранную валюту в пункты обмена

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в ноябре население продало на $39,7 млн больше иностранной валюты, чем купило. Так, в ноябре украинцы продали $ 735,6 млн, тогда как купили $ 695,9 млн.

Покупка/продажа иностранной валюты (ноябрь 2017)

В октябре наблюдалась противоположная тенденция — украинцы впервые за три года купили валюты больше, чем продали.

По итогам года население продало валюты на $2,07 млрд больше, чем купило.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что у киевлянина украли крупную сумму в нелегальном обменнике. Работник принял у потерпевшего крупную сумму, но не обменял ее на гривны, а просто взял и исчез.

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