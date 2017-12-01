У киевлянина украли крупную сумму в нелегальном обменнике

У пострадавшего украли в обменнике $50 тысяч

Вечером 30 ноября киевлянин направился к обменнику на улице Владимирской (Голосеевский район). Там парень хотел обменять достаточно крупную сумму денег.

Потерпевший имел с собой $50 тысяч. Когда он прибыл к месту назначения, работник обменника принял у него деньги, но не обменял их на гривны, а просто взял и исчез с ними. Предположительно, он вылез через окно.

Правоохранители ГУ Национальной полиции в Киеве выяснили, что обменник по улице Владимирской функционировал нелегально.

Нацполиция уже открыла уголовное производство по ст. 190 УК — мошенничество.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что задержан мошенник, организовавший финансовую пирамиду в Украине. Жертвами финансовой пирамиды стали около 2 тысяч граждан.

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По материалам ubr.ua