Задержан мошенник, организовавший финансовую пирамиду в Украине

Жертвами финансовой пирамиды стали около 2 тысяч граждан

Оперативники Управления защиты экономики в Винницкой области Нацполиции задержали мошенника, который организовал финансовую пирамиду.

Для реализации своих преступных намерений злоумышленники создали привлекательный сайт, с помощью которого лица имели возможность ознакомиться с деятельностью компании, ее международным опытом на инвестиционном рынке и выгодными предложениями.

Услугами компании, действовавшей по принципу финансовой пирамиды, воспользовались порядка 2 тыс граждан.

Будущим вкладчикам предлагалось перечислять средства на счета электронных кошельков этой компании. В дальнейшем им обещали ежемесячный доход в размере 17-20% от вложенной суммы. Вкладчики обещанные прибыли так и не получили, а их средства злоумышленники конвертировали в наличные через другие банковские счета.

Оперативники задержали директора «инвестиционной компании» в Одессе. Ему сообщили о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киеве разоблачили хакеров, укравших более 10 млн грн из 1,5 тыс банковских карт. Сотрудники СБУ и прокуратура разоблачили в Киеве хакерскую группировку, участники которой похищали деньги клиентов, в частности государственных банков.

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По материалам minfin.com.ua