Платежи — это биометрия: Visa раскрыла планы по безопасности до 2020

Стратегия предполагает активное использование биометрической аутентификации

Платежная система Visa раскрыла свои планы по информационной безопасности, опубликовав новую стратегию по защите платежей. Инициативу планируют реализовать до 2020 года. Первым рынком, где будут внедрять изменения, станет Австралия.

Сейчас эту стратегию готовы поддержать экосистема банков, торговцы, финтех-компании, поставщики услуг, правоохранительные органы и держатели карт.

В основу стратегии положена биометрическая система идентификации, которая по словам представителей Visa уже достигла стабильного и безопасного уровня. Так, возможность подтвердить личность биомаркером предполагает новый стандарт верификации онлайн-платежей 3-D Secure 2.0.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Visa собрала на одной платформе разные методы идентификации. Она позволит банкам, продавцам и покупателям использовать новые форматы идентификации личности при совершении платежа. Клиенты смогут легко подключать их к своим платформам благодаря простой интеграции с использованием API Visa и SDK.

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