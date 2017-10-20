Visa собрала на одной платформе разные методы идентификации

Идентифицировать клиентов можно будет с помощью цифровых документов или биометрических маркеров
Платежная система Visa объявила о запуске платформы Visa ID Intelligence. Она позволит банкам, продавцам и покупателям использовать новые форматы идентификации личности при совершении платежа.
На площадке ID Intelligence будут собраны сервисы идентификации сторонних провайдеров. Клиенты смогут легко подключать их к своим платформам благодаря простой интеграции с использованием API Visa и SDK.
Необходимость в нестандартном подходе к аутентификации в компании объясняют развитием современных платежных технологий. Ожидается, что к 2020 году к интернету будет подключено до 20 млрд устройств. Среди них будет множество гаджетов, с которых можно совершать и принимать платежи.
Многие из этих устройств активируются голосом и не предназначены для ввода типичных паролей. Это потребует нового подхода к аутентификации, такого как распознавание лица, отпечатков пальцев или голоса.
ВИДЕО: биометрическая идентификация
Опрос Visa в 2017 году показал, что 69% потребителей в США считают, что биометрическая аутентификация сделает платежи проще, чем использование паролей.
Сегодня в Visa ID Intelligence уже есть решения для биометрического подтверждения личности и распознавания документов.
ВИДЕО: распознавание документов
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы сообщали, что Mastercard отказывается от подписи на чеках. Подпись становится все менее полезной как идентификатор для торговцев, и все более неудобной для потребителей, которые уже привыкли к бесконтактным платежам.
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