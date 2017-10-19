Mastercard отказывается от подписи на чеках

Как защищены покупатели и продавцы — читайте далее

Глобальная платежная система Mastercard оказывается от подписи, как способа подтверждения платежа в торговой точке в США и Канаде. Владельцам карт этой ПС с апреля 2018 больше не нужно подписывать чеки на кассе супермаркетов.

Этот шаг направлен на упрощение транзакций. А также связан с повсеместным распространением чипованных карт и экспериментами с биометрическими кредитками. Подпись становится все менее полезной как идентификатор для торговцев, и все более неудобной для потребителей, которые уже привыкли к бесконтактным платежам.

Mastercard уже добилась значительных успехов в устранении подписи на чеках. Около 80% транзакций Mastercard в Северной Америке в настоящее время не требуют подписи пользователя карты.

Как отмечают в компании, отказ от подписей не несет рисков. На покупателей распространяется принцип нулевой ответственности. А интересы продавцов будут защищены токенизацией платежных данных, EMV-стандартом и развитием биометрических способов подтверждения платежей.

Линда Киркпатрик, исполнительный вице-президент Mastercard, подчеркнула, что торговцы не обязаны подчиняться новой политике компании. В регионах с высоким риском мошенничества подпись можно оставить, как дополнительный инструмент защиты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что компания Mastercard в апреле 2017 года представила биометрическую карту со встроенным сканером отпечатка пальца. Кредитка не требует PIN-кода при расчетах. Вместо этого платеж подтверждается отпечатком пальца.

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