Платеж по отпечатку пальца: первые отзывы клиентов о биометрической кредитке

Биометрическая карта позволяет оплачивать покупки без PIN-кода

Компания Mastercard впервые представила карту со встроенным сканером отпечатка пальца в апреле 2017 года. Один из банков, чьи клиенты участвовали в тестировании нового «пластика», уже поделился результатами эксперимента с кредиткой, которая не требует PIN-кода при расчетах. Вместо этого платеж подтверждается отпечатком пальца.

9 из 10 потребителей, которые принимали участие в тестировании биометрической платежной карты в Европе, отметили, что готовы перевыпустить свою текущую карту, чтобы пользоваться преимуществами биометрического подтверждения платежей. Такие данные приводит UniCredit BulBank по итогам своего опроса.

93% участников эксперимента указали, что авторизация платежа по отпечатку пальца более удобна, чем по PIN-коду. Столько же респондентов посчитали биометрическую карту безопаснее традиционной чипованной.

100% респондентов заявили, что биометрические карты обязательно должны быть бесконтактными.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Биометрические платежные карты Mastercard оснащены встроенным сканером отпечатков пальцев норвежского производителя Idex. Эти платежные инструменты можно использовать в любом платежном терминале, который соответствует стандартам EMV. Mastercard впервые протестировала технологию в Южной Африке в апреле 2017 года.

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