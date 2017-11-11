Токенизация — технология, позволяющая обезопасить электронные платежи с помощью системы шифрования данных

Токенизация является одним из наиболее современных методов защиты данных. Эта технология предусматривает замену информации о карте (номер карты, cvv-код и т.д.) уникальными цифровыми идентификаторами — токенами. Таким образом, осуществление платежей проходит без разглашения данных карты и банковского счета пользователя.

Токены защищают персональную информацию и финансовые операции, передавая данные карты в зашифрованном виде. Они создаются через математические формулы или случайные буквенно-цифровые генераторы. Формат токенов регламентируется организацией EMVCo, которая устанавливает, как должен выглядеть токен, и регистрирует эмитентов токенов.

При этом злоумышленники не могут использовать токены, ведь сами по себе они не несут никакой ценности.

Зачем нужна токенизация?

Токенизация позволяет обеспечить безопасность платежей и финансовых операций, а также облегчает бесконтактные методы оплаты (например, оплата смартфоном). Главными достоинствами этой технологии являются легкость оплаты, безопасность и надежность.

Как осуществляется процесс токенизации?

При оплате на кассе или онлайн, данные карты направляются в защищенный сетевой шлюз и специальное считывающее устройство, которое трансформирует данные в токен, чтобы осуществить транзакцию. Финансовые данные шифруются и не передаются напрямую, а значит платеж и данные карты надежно защищены от злоумышленников.

Сгенерированный токен можно использовать только для конкретной покупки. Даже если мошенник каким-то образом завладеет токеном, использовать его он не сможет, ведь реальный номер карты не передается в явном виде, а токен уже использован. Для следующей покупки будет выдан новый токен. При этом банк-эмитент легко сможет отследить попытку повторного использования токена.

На данный момент токенизация считается одним из самых надежных способов оплаты в мировой электронной коммерции.

Где применяется токенизация?

Токенизация особенно активно используется в сфере e-commerce. Учитывая скорость развития бесконтактных платежей и технологических решений, применение этой технологии может достичь массового характера уже в ближайшем будущем.

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