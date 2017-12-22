Для iPhone, iPad и Mac создадут единый набор приложений

Apple хочет создать один набор приложений, который будет равноценно работать на iPhone, iPad и Mac

Компания Apple планирует предоставить пользователям возможность использовать один набор приложений, который можно будет равноценно применять на iPhone, iPad и Mac.

По словам источников, в 2018 году Apple создаст единое приложение, способное работать с сенсорным экраном, мышью или трекпадом.

Грядущие изменения позволят разработчикам тратить меньше времени на разработку своих приложений — они смогут делать единую программу для телефонов, планшетов и компьютеров.

Кроме того, необходимость нововведения связана с проблемами Mac App Store, созданного специально для компьютеров компании. Во-первых, этот сервис не принес Apple значимых доходов. Во-вторых — обновления для предлагаемых в магазине программ выходят очень редко.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple вложит миллионы долларов в Face ID. Компания Apple сообщила, что инвестирует $390 млн в производство чипов для Face ID.

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По материалам biz.liga.net